В Тюменском районе мужчина изнасиловал спящую родственницу подруги-собутыльницы Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи предъявили обвинение 32-летнему мужчине, который подозревается в изнасиловании. По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что 6 мая 2021 года мужчина освободился из тюрьмы и приехал в гости к знакомой из Тюменского района. В ночь на 10 мая они вместе распивали алкоголь, и, когда все уснули, он изнасиловал спящую родственницу своей подруги. После преступления он тут же скрылся с места, но 21 мая был задержан.

Сейчас он находится под стражей. В преступлении насильник признался и в подробностях рассказал, как всё произошло. Расследование уголовного дела продолжается.