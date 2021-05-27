Сбер приглашает жителей Тюмени на Зеленый Марафон

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, Сбер проведет «Зеленый Марафон» в 180 городах России. Мероприятие пройдёт при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и платформы «СберВместе».

В Тюмени спортивный праздник пройдет в онлайн-формате. Для этого необходимо в день проведения мероприятия пробежать любую дистанцию больше одного километра с помощью мобильного приложения «Зеленый Марафон», скачать которое можно по ссылке или в App Store и Google Play. Добежав до финишной зоны с 10 до 17 часов, участники забега получат специальный сувенир.

В Тюмени будет три финишных зоны, расположенных в парках и зонах отдыха: набережная реки Туры (Масловский взвоз, у «Конторы пароходства»), экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, напротив детской площадки), сквер Якова Неумоева (парк рядом с банком по адресу: ул. Рижская, 61).

Добежав до финишной зоны с 10 до 17 часов, участники забега получат специальный сувенир

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы приглашаем всех, независимо от возраста и уровня физической подготовки, присоединиться к спортивному празднику. Благодаря технологичности проекта принять участие в онлайн-забеге могут люди из самых разных уголков нашей страны. Главная цель «Зеленого Марафона» в этом году – привлечь внимание горожан к проблемам экологии. Каждый километр участников забега 5 июня с 00:00 до 24:00 будет приравнен одному рублю пожертвований, которые будут направлены на посадку новых деревьев.

На территории Западно-Сибирского отделения Сбербанка «Зеленый Марафон» впервые состоится в Тобольске. Он также будет в формате онлайн. Финишная зона для участников забега будет располагаться на Красной площади у фонтана.

Приложение «Зеленый Марафон» – это помощник по здоровому и экологичному образу жизни, где доступны регистрация на забег и полная информация о проекте. В день забега топ-100 пользователей приложения получат памятные призы с символикой мероприятия. В приложении есть видео беговых упражнений, тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км, беговые и экологические челленджи, возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах, промокоды участникам от экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Зарегистрироваться для участия в экологическом забеге можно на сайте. Регистрация доступна до 28 мая.