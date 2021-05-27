Тюменские юристы сразились за кубок в судебных поединках

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

В рамках XII Юридической недели в Тюмени прошли судебные поединки при участии практикующих юристов, судей и представителей бизнеса. В этом году они прошли в стенах тюменского Института государства и права, где показать свои возможности решились не только практикующие специалисты, но и студенты.

За годы дружбы ЗСПП совместно с преподавателями вуза и студентами проведены круглые столы, мастер-классы на самые разнообразные профессиональные темы: как выбрать будущую работу, как составлять резюме, каких специалистов ждут работодатели и даже как начать свой бизнес. Самая главная цель таких встреч − помочь студентам влиться в профессию, приобрести профессиональные навыки и умения.

Судебные поединки – упрощенная модель определенной части судебного разбирательства. С одной стороны, это игра, с другой стороны, приобретение умений и знаний: как нужно выстраивать защиту в судах, как научиться быстро принимать решения, убеждать судью и выиграть дело.

− Приятно быть судьей у достойных соперников, в этот раз это действительно было так. Несмотря на то что ребята ещё студенты, они показали себя с очень выигрышной стороны. Не знаю, смогла ли бы я выступить так как они, сама будучи студенткой, да что там − не знаю вообще согласилась бы ли я участвовать в таком мероприятии. Ведь это так страшно − выступать в суде первый раз, когда тебя будут оценивать. И я просто восхищена их смелостью, уровнем подготовки и умением держать себя. Мне кажется, из них получатся потрясающие специалисты и они достигнут огромных вершин. Здорово, что мы присутствовали при самом старте этого пути, − прокомментировала Юлия Грегуль.

Первое место в юридических гонках заняла Полина Роженцева, второе − Глеб Стадников, а третье место досталось Елене Илюхиной. Все участники поединков получили благодарственные грамоты, призерам достались ценные подарки, а победителем был забран кубок.