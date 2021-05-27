Погода на 27 мая: тюменцев вновь ждут дожди

Максимальная температура воздуха днем +19 градусов Фото: Мария Толстихина

Аномальная жара уступила место тюменской прохладе. Дожди и грозы следует ждать жителям региона в ближайшие дни.

Сегодня на тюменских улицах будет облачно с прояснениями. Ночью местами жителей ждут кратковременные дожди, а в северных районах сильные дожди, грозы и северо-западный ветер со скоростью 9 − 14 м/с. Ожидается понижение температуры до +5...+10 градусов, местами до +15.

Днем же температура воздуха будет +8...+13 градусов, местами +14...+19. В отдельных районах порывы ветра дойдут до 25 м/с. Местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 9 − 14 м/с.