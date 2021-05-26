«Здесь важно все, от самой программы, до способностей»: Евгений Акулич высказался о предварительном голосовании

Фото: личная страница Евгений Акулича "Вконтакте" Фото: соцсети

Предварительное голосование проходит по открытой и конкурентной модели. Оно продлится с 24 по 30 мая. По данным на 9.00 26 мая уже зарегистрировано 60 тыс. 713 человек (103,63% от плана ЦИК), а проголосовало 23 тыс. 445 человек (40,02%). Отдать свой голос можно на сайте pg.er.ru.

Своим мнением о предварительном голосовании поделился декан факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Евгений Акулич:

– Как член областной общественной палаты и партии «Единая Россия» , я хочу сказать, что я тоже зарегистрировался для участия в голосовании, ведь форма эта уже проверенная. Это хороший способ отобрать в партию сильных кандидатов. Я считаю, что каждый, кто заявляется на участие, должен иметь и подтверждать какой-то кредит доверия, вне зависимости от уровня. Избиратель должен посмотреть программу, познакомиться с кандидатом. Здесь важно все, от самой программы, до способностей – профессиональных, организаторских и даже творческих. Кандидат должен знать обо всех актуальных проблемах, которые нас окружают, – заключил он.