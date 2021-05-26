Новая бизнес-площадка откроется в Тюменском Технопарке

Тюменский Технопарк "Вконтакте" Фото: соцсети

Совсем скоро, 28 мая в 9:30 в Тюменском Технопарке откроется третья площадка коворкинга IT WorkSpace. Пространство создано с целью поддержки стартапов и субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства региона, в которых так или иначе используются информационные технологии и инновации.

Найти новую площадку можно будет на втором этаже Тюменского Технопарка. Ее спикер получает полноценную офисную инфраструктуру с выходом в интернет, доступом к печатной технике, возможностью проведения встреч в переговорных комнатах, организации мероприятий в лектории, а также возможность работать в кругу единомышленников и консультации специалистов бизнес-инкубатора Тюменского Технопарка.

Проект реализует ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» совместно с областной Ассоциацией по развитию информационных технологий Тюменской области и тюменским региональным клубом ИТ Директоров.