Светлана Ярославова считает предварительное голосование отличной возможностью снять подозрение и напряжение

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Предварительное голосование проходит по открытой и конкурентной модели. Оно продлится с 24 по 30 мая. По данным на 9.00 26 мая уже зарегистрировано 60 тыс. 713 человек (103,63% от плана ЦИК), а проголосовало 23 тыс. 445 человек (40,02%). Отдать свой голос можно на сайте pg.er.ru.

О процедуре предварительного голосования высказалась директор АНО «Центр изучения гражданских инициатив» Светлана Ярославова.

− Такая инициатива организована впервые. Не секрет, что люди считают, что списки партии формируются кулуарно. Бытует мнение, что места в них распределяются за деньги – чем влиятельнее и богаче человек, тем больше у него шансов попасть в эти списки. Соответственно, настоящим народным избранникам дорога закрыта. Предварительное голосование в той форме, в которой оно проходит сейчас, дает возможность снять это напряжение и подозрение, − заключила она.