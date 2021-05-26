Предварительное голосование запустила «Единая Россия»

Голосование продлится до 30 мая включительно Фото: "КП" Архив

На сайте PG.ER.RU. жителям Тюменской области предстоит выбрать кандиатов, которые представят партию «Единая Россия» на выборах, которые состоятся в сентябре. Голосование проходит с 24 по 30 мая

– Во время проведения парламентских уроков я часто слышу от школьников вопрос «Почему «Единая Россия»?». Всегда честно отвечаю, что это единственная партия, в которой свои силы может попробовать любой общественник, волонтер и предприниматель. И если ты действительно уже многое сделал для своего села, города и области – твой труд не пройдет незамеченным и тебя поддержат люди, для которых ты все эти годы трудился, жизнь которых старался сделать комфортнее и интереснее. Именно так получилось у меня 5 лет назад, когда я впервые подала документы на праймериз и голоса жителей области позволили мне выдвинуться в депутаты Тюменской областной думы и продолжить свою деятельность по укреплению института семьи и популяризации семейных ценностей уже на новом уровне, вовлекая в нее все больше родителей и детей, – прокомментировала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Чтобы проголосовать, тюменским жителям следует действовать по памятке:

1. Заходим на сайт https://pg.er.ru

2. Нажимаем «Хочу проголосовать».

3. Авторизируемся через «Госуслуги».

Появляется сообщение «Ваша регистрация для участия в предварительном голосовании завершена».

4. Нажимаем в меню «БЮЛЛЕТЕНИ».

У вас будет 4 бюллетеня – 2 по выборам в Госдуму и 2 – по выборам в Тюменскую областную думу.

(Бюллетень № 3 – те, кто идет в ТОД по списку от партии, бюллетень № 4 – те, кто идет в ТОД по одномандатному округу).

5. Отмечаете галочками понравившихся кандидатов, нажимаете «Проголосовать».

6. Подтверждаете голосование.