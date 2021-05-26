МТС улучшили качество связи в пригороде Тюмени

Пользоваться прокачанным интернетом смогут жители восьми коттеджных застроек и пяти СНТ Тюменской области Фото: "КП" Архив

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям жилого квартала «Зеленые аллеи», коттеджных поселков «Зеленые холмы», «Новокаменский», «Килки», коттеджной застройки вблизи деревень Паренкина, Субботина, Малиновка и Головина. Также МТС «разогнал» скорости интернета в районах садовых товариществ «Строитель» (по Ирбитскому тракту), «Лесник-2» (район ст. Подъем), «Сигнал» (мкр. Труфаново), «Приозерное» у озера Андреевское и «Лаванда» на Салаирском тракте. Благодаря апгрейду сетей любители загородного образа жизни смогут удаленно работать, полноценно пользоваться всеми привычными сервисами – слушать музыку, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и по видеосвязи. С комфортом можно смотреть фильмы и сериалы, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.

– Каждый год пригород Тюмени, особенно на Московском и Салаирском трактах, активно «прирастает» новыми дачами и коттеджами. А людям при покупке недвижимости очень важно, чтобы там была устойчивая связь и быстрый интернет, как в городе. Пандемия стерла границы между местом проживания и офисом, поэтому мы продолжаем создавать комфортные условия для загородной жизни тюменцев. Сегодня мобильный интернет МТС стандарта 4G доступен более чем в 50 загородных массивах, и дальше эта цифра будет только расти, –подчеркнула исполняющая обязанности директора МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова Чтобы сделать пребывание за городом еще более комфортным, дачники могут воспользоваться комплексным предложением, куда входят одновременно четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION. Подробнее по ссылке https://sputnik.mts.ru/