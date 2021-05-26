Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 12:01

Дорожную часть возле моста Влюбленных украсил новый светофор

Обновка оборудована специальной кнопкой
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожную часть возле Моста Влюбленных украсил новый светофор

Дорожную часть возле Моста Влюбленных украсил новый светофор

Фото: Архив "КП"

В Тюмени недалеко от Ммоста Влюбленных на улице Республики установили новый светофор. Процесс установки состоялся вчера, 25 мая. Теперь проходить по центральной улице будет более комфортно.

Отметим, что светофор оборудован пешеходной кнопкой, которая делает намного безопаснее переход большой группы тюменских жителей. Но все же водителям и пешеходам следует быть внимательнее на участке дороги.

После реконструкции магистрали, которая намечается на ближайшее время, такой же светофор установят на улице Ленина в районе музея.

Внимание на дорогу!