Дорожную часть возле Моста Влюбленных украсил новый светофор Фото: Архив "КП"

В Тюмени недалеко от Ммоста Влюбленных на улице Республики установили новый светофор. Процесс установки состоялся вчера, 25 мая. Теперь проходить по центральной улице будет более комфортно.

Отметим, что светофор оборудован пешеходной кнопкой, которая делает намного безопаснее переход большой группы тюменских жителей. Но все же водителям и пешеходам следует быть внимательнее на участке дороги.

После реконструкции магистрали, которая намечается на ближайшее время, такой же светофор установят на улице Ленина в районе музея.