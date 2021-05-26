Пять полезных тюменских приложений для смартфонов, которые делают жизнь комфортнее

Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Департамент информатизации Тюменской области в своем Instagram опубликовал перечень IT-приложений, которые облегчают жизнь тюменцам. В перечне полезных дивайсов для смартфона – Образование 72, ЖКХ 72, Транспорт 72, Телемед 72 и Виртуальный консультант 72.

Образование 72

Приложение позволяет следить за успеваемостью школьника. С помощью этого виджета можно узнать расписание уроков, домашние задания, оценки и анализ успеваемости ребенка. Также приложение оповестит о родительских собраниях.

Скачать (Android): https://clck.ru/UsZQS Скачать (iOS): https://clck.ru/UsZVR

ЖКХ 72

Мобильное приложение позволяет оплатить коммунальные услуги, отправить показания приборов по лицевым счетам ОАО «ТРИЦ», просматривать графики потребления по услугам (среднее, максимальное, минимальное значения по переданным показаниям). В 2020 году пользователи установили приложение 12 711 раз, количество проведенных оплат составляет 23 917.

Скачать (Android): https://clck.ru/Usa6R Скачать (iOS): https://clck.ru/Usa7r

Транспорт 72

Виджет работает во всех городах юга Тюменской области, функционал также распространяется на межмуниципальные рейсы. Мобильный сервис позволяет быть в курсе расписания и маршрута следования автобусов, а также предоставляет возможность узнать текущее положение общественного транспорта на карте. При помощи приложения можно купить или забронировать билет. Есть режим работы для слабовидящих людей, функция фильтрации низкопольных автобусов для удобства маломобильных пассажиров и голосовой помощник.

Скачать (Android): https://clck.ru/Usb5K Скачать (iOS): https://clck.ru/Usb7M

Телемед 72

Региональное мобильное приложение здравоохранения Тюменской области «Телемед-72» поможет получить онлайн-консультацию врача (по видео и в чате), записать себя или ребенка на прием к врачу, вызвать врача на дом, взять талон на электронную очередь, заполнять «Дневник здоровья».

Скачать (Android): https://clck.ru/UsbY2 Скачать (iOS): https://clck.ru/UsbWk

Виртуальный консультант 72

Этот виджет разговаривает с пользователями: «Я – диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области. По сути, я компьютерная программа, установленная на суперкомпьютере и предназначенная для оказания содействия жителям и партнерам Тюменской области в быстром получении необходимой информации. С технологической точки зрения я представляю собой ансамбль из большого числа нейронных сетей различной архитектуры, который может анализировать высказывания на естественном русском языке. Конечно, я не могу сказать, что все понимаю уже по-настоящему, но с вашей помощью я каждый день учусь. Я надеюсь стать полезным помощником для любого гражданина, его личным виртуальным агентом».

Виртуальный товарищ поможет получить информацию о государственных и муниципальных услугах, оказываемых в центрах «Мои документы», узнать адреса и график работы центров «Мои документы», проверить статус заявления. С ними можно переписываться или же общаться голосовыми сообщениями.

Скачать (Android): https://clck.ru/UsaXx Скачать (iOS): https://clck.ru/UsaZv

Дополним, цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан реализуются федеральным проектом «Цифровое государственное управление», главным исполнителем которого является департамент информатизации Тюменской области.