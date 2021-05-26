XII Юридическая неделя в Тюмени завершится стратегической сессией

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

Заключительным этапом XII Юридической недели в Тюмени – 2021 станет стратегическая сессия «Объединение юридического сообщества: проблемы, способы формирования, пути реализации». Участники мероприятия обсудят всевозможные пути объединения профессионального юридического сообщества.

– Мы все говорим и хотим примерно одного и того же: уверенности в будущем, и чтобы это будущее было у нас, у нашей профессии, у нашего общества и государства. Наше будущее и будущее нашей профессии во многом зависит от нас. Можно долго обсуждать, а можно ставить цели, строить планы и действовать во благо, именно этим будут заниматься участники стратегической сессии, – прокомментировала Евгения Бондаренко, сомодератор сессии, налоговый консультант.

Что мы можем сделать для своего уверенного завтра? Каким мы все хотим увидеть наше сообщество и какие основные препятствия на пути к этому? Как преодолеть эти препятствия и какие шаги сделать уже сейчас? На эти и другие вопросы найдут ответы тюменские специалисты на стратегической сессии «Объединение юридического сообщества: проблемы, способы формирования, пути реализации».