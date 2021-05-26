В Тюмени обсудят основные тренды покупки и аренды загородной недвижимости

Спикеры обсудят актуальную ситуацию на рынке аренды загородной недвижимости. Фото: Кира Санникова

Редакция изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проведут круглый стол на тему: «Ковидные привычки: почему дачи и загородные дома снова в тренде у тюменцев и как на этом заработать». Он пройдет в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

– Дмитрий Антонов – сооснователь компании «Веванта», директор по развитию;

– Михаил Дранник – директор дивизиона Западная Сибирь УБРиР;

– Антон Сауков – руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи».

Спикеры обсудят актуальную ситуацию на рынке аренды загородной недвижимости, расскажут, каким объектам отдают предпочтение тюменцы и как можно заработать на сдаче дачи.

Отдельное внимание будет уделено строительству индивидуальных жилых домов. В этой части участники ответят на вопросы, на какую среднюю стоимость проекта под ключ могут рассчитывать потенциальные покупатели, сопоставимо ли это с покупкой квартиры, рассчитанной на семью, и какие концептуальные коттеджные поселки окрестностях Тюмени.

В рамках встречи зрители также узнают об актуальных банковских предложениях, ориентированных на покупку частных домов и участков под ИЖС.

Прямой эфир пройдет 27 мая в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.