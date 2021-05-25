Тюменский депутат высоко оценил работу властей при тушении лесных пожаров

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Председатель экспертного Совета по вопросам лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев высоко оценил действия властей Тюменской области при ЧС.

По его словам, регион смог мобилизовать все силы для тушения лесных пожаров. Правительство сделало серьезные выводы, руководствуясь опытом масштабных пожаров, с которыми область столкнулась десять лет назад. Кроме того, рекомендации тюменцев по борьбе с огненной стихией уже не один год используют в других субъектах страны.

- Все было сделано профессионально, в оптимальные сроки. Вовремя мобилизованы все силы и средства. К сожалению, люди часто недооценивают возможные риски от неосторожного обращения с открытым огнем, это приводит к очень печальным последствиям, - подчеркнул председатель.

Особенно важным он считает тот факт, что власти не оставили пострадавших, оказав им всестороннюю поддержку. Речь идет о людях, которые лишились жилья во время возгорания в СНТ «Солнышко». В тот период в Тюменском районе произошли масштабные природные пожары - спасатели во взаимодействии с другими экстренными службами своевременно организовали эвакуацию, что помогло избежать возможных тяжких последствий.

- Губернатор Тюменской области Александр Моор держит ситуацию на личном контроле, руководит оперативным штабом. Сейчас основной объем пожаров ликвидирован, угрозы населенным пунктам нет, - подчеркнул Алексей Канаев.