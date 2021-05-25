Ольга Ройтблат: населению необходимо знать кандидатов в «Единую Россию»

Фото: из личного архива Ольги Ройтблат

Жителям Тюменской области предстоит выбрать кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Голосование пройдет на открытой платформе PG.ER.RU. до конца недели.

Всего было принято 89 заявок на участие. Из них 37 – молодые политики до 35 лет. Другая половина, 42% заявившихся, – волонтеры.

Важность проведения таких предварительных процедур отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.

– Я участвовала в таких праймериз в областную и Государственную думу, поэтому могу сказать, что это правильно – люди будут отдавать голоса тем кандидатам, с чьей позицией они хорошо ознакомились, потому что благодаря таким мероприятиям население может познакомиться с кандидатами. К тому же в этом году в числе кандидатов много действительно талантливой молодежи, волонтеры, которые активно работали в период пандемии, и представители общественных организаций. Это достойный и интересный пример от партии, –пояснила Ройтблат.

По предварительным данным, участие в голосовании примут 57 тысяч жителей со всей области. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию до 28 мая. Личность надо подтвердить на «Госуслугах». А 30 мая жители смогут отдать свой голос очно в открывшихся счетных комиссиях.