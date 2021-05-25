Молодые политики, общественники и волонтеры участвуют в предварительном голосовании «Единой России»

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Жителям Тюменской области предстоит избрать кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Предварительное голосование проходит на платформе с 24 по 30 мая.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Артюхова, прием предложений по кандидатам завершился 14 мая. Всего заявки на участие подали 89 человек, из которых половина - начинающие политики. Так, 37 из них - люди моложе 35 лет, 41 кандидат - активные волонтеры, а 23 являются участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». Еще 22 человека - члены общественных объединений и организаций. От действующих депутатов различного уровня поступило 32 заявления.

Всего зарегистрировано 139 заявлений. Таким образом, в этом году активными участниками предварительного голосования стали молодые люди с активной гражданской позицией и волонтеры, которые не понаслышке знают проблемы людей.

- Во время проведения Парламентских уроков я часто слышу от школьников вопрос: «Почему «Единая Россия»?». Всегда честно отвечаю, что это единственная партия, в которой свои силы может попробовать любой общественник, волонтер и предприниматель. И если ты действительно уже многое сделал для своего села, города и области - твой труд не пройдет незамеченным, и тебя поддержат люди, для которых ты все эти годы трудился, жизнь которых старался сделать комфортнее и интереснее, - считает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Напоминаем, что в предварительном голосовании примут участие почти 57 тысяч жителей Тюменской области. Электронная регистрация избирателей продлится до 28 мая. Получить ее можно на сайте, подтвердив свою личность через «Госуслуги».

Кроме того, 30 мая, в последний день голосования, тюменцы смогут отдать свой голос очно. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8:00 до 20:00. Адрес своего участка можно найти на указанном выше сайте.