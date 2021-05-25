Четырех тюменцев, решивших поплавать в жару, вызволили из реки Туры

Четверо тюменцев решили охладиться, искупавшись в реке Туре Фото: "КП" Архив

В большую жару 24 мая четверо тюменцев решили охладиться, искупавшись в реке Туре. Позже оттуда их вызволили спасатели. С жителями проведена профилактическая работа. Об этом сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

- На реке около стены набережной можно получить травмы от арматуры и других скрывшихся под водой предметов, - предупреждают местных жителей и гостей города спасатели.

По рекомендациям спасателей, не следует ходить по парапетам, скатываться с наклонных поверхностей, при передвижении на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликовых коньках лучше соблюдать скоростной режим.