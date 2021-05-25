В тюменском регионе бешеная волчица атаковала мужчину

Житель Упоровского района еще легко отделался, ведь после схватки на теле мужчины остались лишь несколько ран на руке Фото: pixabay.com

Жуткая ситуация произошла в начале мая в Упоровском районе: на мужчину во дворе своего же дома напала волчица. Сначала житель района пытался отогнать зверя, приняв его за собаку, однако попытка оказалась неудачной, и животное с большой агрессией бросилось на него.

По рассказам пострадавшего Андрея Бучельникова, ему удалось изловчиться и подставить левую руку, а правой он попытался взять зверя за глотку. Прибить зверя к земле все же удалось, мужчина закричал «Топор!». На крики выбежала дочь с топором. Вдвоем они справились с животным, тем самым сохранив свои жизни.

- Я не знаю, как вышло, что она по башке мне съездила. Я вывернулся, подставил левую руку, когда она бросалась. Правой я старался за глотку [хватать]. Как-то получилось, что я ее повалил и всем телом на нее лег, и левой рукой прижал к земле, - поделился подробностями со СМИ «Упоровское время» Андрей Бучельников.

Можно сказать, житель Упоровского района легко отделался, ведь после схватки на теле мужчины остались лишь несколько ран на руке.