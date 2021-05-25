Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2021 16:47

В тюменском регионе бешеная волчица атаковала мужчину

Дочь пострадавшего подоспела с топором и тем самым спасла отца
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Упоровского района еще легко отделался, ведь после схватки на теле мужчины остались лишь несколько ран на руке

Житель Упоровского района еще легко отделался, ведь после схватки на теле мужчины остались лишь несколько ран на руке

Фото: pixabay.com

Жуткая ситуация произошла в начале мая в Упоровском районе: на мужчину во дворе своего же дома напала волчица. Сначала житель района пытался отогнать зверя, приняв его за собаку, однако попытка оказалась неудачной, и животное с большой агрессией бросилось на него.

По рассказам пострадавшего Андрея Бучельникова, ему удалось изловчиться и подставить левую руку, а правой он попытался взять зверя за глотку. Прибить зверя к земле все же удалось, мужчина закричал «Топор!». На крики выбежала дочь с топором. Вдвоем они справились с животным, тем самым сохранив свои жизни.

- Я не знаю, как вышло, что она по башке мне съездила. Я вывернулся, подставил левую руку, когда она бросалась. Правой я старался за глотку [хватать]. Как-то получилось, что я ее повалил и всем телом на нее лег, и левой рукой прижал к земле, - поделился подробностями со СМИ «Упоровское время» Андрей Бучельников.

Можно сказать, житель Упоровского района легко отделался, ведь после схватки на теле мужчины остались лишь несколько ран на руке.

ЧП