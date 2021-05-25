Тюменского водителя, разъезжающего по Центральной площади, оштрафовали на 2 тысячи рублей

Фото: ЧС Тюмень Фото: Соцсети

19-летний тюменский водитель свободно разъезжал по пешеходной зоне в центре города, а именно по площади у Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Видео с нарушением юного тюменца правил дорожного движения распространилось в местных пабликах в социальных сетях.

После общественной огласки и звонка сотрудников полиции студент третьего курса колледжа сам приехал в отделение ГИБДД и признался в содеянном. Перед этим он оплатил 16 штрафов, накопившихся за все время поездки.

Свое поведение юноша объяснил тем, что просто выехал на тротуар без намерения дрифтить. Сотрудники полиции оштрафовали нарушителя на сумму в две тысячи рублей.