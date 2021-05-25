В деревне Зольниковой починят водопровод, не работающий вот уже 5 лет

Фото: Тобольский муниципальный район "Вконткте" Фото: соцсети

В деревне Зольниковой местные жители испытывают трудности с набором воды. Основной водопровод, по их словам, не работает вот уже 5 лет. Для решения этой проблемы сегодня в деревню приехали глава района Леонид Митрюшкин, руководитель и специалисты МУП ЖКХ Тобольского района, заместитель прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев.

На месте осмотрели деревенские колодцы, встретились с немногочисленными жителями. Они рассказали, что до ближайшей колонки около километра. Глава района принял решение восстановить некогда пришедшую в негодность ветку водопровода, построенную в советские времена.

Планируется установить здесь и станцию водоочистки, благодаря которой, жители д. Зольниковой, а также близлежащих д. Македоновой и д. Новоселовой будут обеспечены чистой питьевой водой. В 2021 году в сёлах района уже ввели в эксплуатацию 9 таких боксов.

В Зольниковой коммунальщики уже установили новый насос большей мощности, чтобы давление воды не падало после запуска отремонтированного водопровода. Службам предстоит привести в порядок водонапорную башню, трубы и сделать промывку коммуникаций.

– Некоторое время после пуска вода будет подаваться еще с примесями. Нужно будет набраться терпения, пока система придет в норму, – заключили специалисты МУП ЖКХ Тобольского района.