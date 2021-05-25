В Тюменской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

Исполняющий обязанности председателя Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе Алексей Ларионов рассказал о настрое молодых кандидатов Фото: vk.com/a.s.larionov Фото: Соцсети

С 24 по 30 мая 2021 года жителям Тюменской области предстоит избрать тех кандидатов, кто представит партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Голосование проходит по открытой и конкурентной модели на сайте PG.ER.RU.

В этом году в предварительном голосовании участвует много молодежи с активной гражданской позицией и волонтеров, которые не понаслышке знают, чем сегодня живут люди, какие проблемы их реально волнуют. Есть среди заявивших и молодые начинающие политики, прошедшие партийный конкурс «Политстартап». Все они составляют конкуренцию действующим депутатам. Не исключение и члены Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе.

- Члены Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе довольно часто становятся участниками предварительного голосования в роли кандидатов. Они рассматривают предварительное голосование как некую пробную площадку, где можно попробовать свои силы и испытать себя в позиции настоящего политика, при этом не нужно делать выбора вступления в партию. В этом году шесть человек от молодежной палаты изъявили желание стать кандидатами на предварительном голосовании. Поскольку это их осознанный выбор, настрой у молодых членов палаты боевой, глаза «горят», для них это первый большой политический опыт, - рассказал «Комсомольской правде» исполняющий обязанности председателя Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе Алексей Ларионов.

Ожидается, что в предварительном голосовании примут участие почти 57 тысяч жителей Тюменской области. Электронная регистрация избирателей продлится до 28 мая. Получить ее можно на сайте PG.ER.RU, подтвердив свою личность через «Госуслуги».

Кроме того, в последний день голосования – 30 мая - у тюменцев будет возможность отдать свой голос очно. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8 утра до 8 вечера. Адрес своего участка можно найти на сайте PG.ER.RU. Для этого на главной странице необходимо выбрать свой регион, город и указать адрес регистрации.