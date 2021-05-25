Специалистов нефтяного предприятия проверили на готовность к пожарам Фото: Предоставлено "КП"

Учение по тушению пожара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самотлор» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра) провело АО «Транснефть – Сибирь».

Специалисты проверили готовность персонала станции и Нижневартовского местного пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации пожаров и последствий других возможных ЧС. Чтобы проверка удалась, для спасателей придумали легенду.

По задумке в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло возгорание по всей площади зеркала резервуара. В результате «взрыва» кровлю резервуара сорвало и отбросило на 10 метров. Стационарная система охлаждения и автоматическая установка пожаротушения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

На место прибыл дежурный караул 33-й пожарной части, охраняющей ЛПДС «Самотлор». Специалисты провели пенную атаку с подачей пены в слой нефти. Параллельно проводилось охлаждение «горящего» резервуара. Всего в учении было задействовано 45 человек, использовалось 12 пожарных автоцистерн и 2 пеноподъемника.

С условным возгоранием пожарные справились, среагировали оперативно и сплоченно. Комиссия отметила слаженность работы специалистов, пусть даже и в выдуманных условиях.