Тюменцы завершили расследование уголовного дела 23-летней давности

Фото: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В районе моста у «Стрелы» в городе Тюмени 27 мая 1998 года нашли тело мужчины с множественными гематомами на теле. Искать преступника пришлось долго, ведь, как выяснилось, после совершения преступления он скрывался за границей. Им оказался 47 – летний мужчина, которого доставили на проведение следственных действий из Ивановской области.

В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал следователю об обстоятельствах случившегося 23 года назад. В тот день он познакомился с пострадавшим, а после совместного распития алкоголя между мужчинами завязался конфликт. Несколько ударов по голове нанес подозреваемый потерпевшему, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью.

– В настоящий момент следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, – заключили в следственном управлении СК Российской Федерации по Тюменской области.