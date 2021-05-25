Тюменские энергетики сформировали сборные по легкой атлетике и гиревому спорту

За победу вели борьбу порядка 140 энергетиков

В Богандинском центре спорта Тюменского района завершились соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту в рамках корпоративной спартакиады «Россети Тюмень». За победу вели борьбу порядка 140 энергетиков из 9 филиалов и исполнительного аппарата компании. Состязания собрали вместе спортсменов-любителей из ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области. Победители состязаний войдут в сборную «Россети Тюмень» для участия во всероссийских соревнованиях.

В первый день соревнований были разыграны индивидуальные медали в легкоатлетической программе. Женщины бежали две дистанции: стометровку и километровый кросс. В спринте среди спортсменок старше 40 лет победу одержала сургутянка Наталья Фогель. Сотруднице исполнительного аппарата «Россети Тюмень» помогла поддержка коллег.

– Трасса была уже знакомой, и можно было мысленно выставлять промежуточные цели, где лучше сделать ускорение. Мои коллеги изо всех сил болели за меня, улыбались, кричали дружеское «Давай, давай!». Это так важно! Чем больше поддержки, тем легче бежать!, – поделилась секретом успеха триумфатор спартакиады.

Мужчины помимо спринта определяли лучших стаеров на дистанции 3 км. Лучший результат на дистанции 100 метров продемонстрировал Сергей Бочков из Нижневартовска, дистанцию на 3 000 метров быстрее всех преодолел его коллега по филиалу – Эдгар Сафиуллин. В старшей возрастной группе на короткой дистанции первенствовал ишимец Александр Чистяков, в забеге на 3 000 метров – Сергей Птицын из Урая. Окончательную расстановку сил в общекомандном зачете определила эстафета. Сборная «Урайских электрических сетей» в итоге стала лучшей в легкой атлетике. Второе место у команды исполнительного аппарата, замкнули тройку призеров нефтеюганские спортсмены.

В соревнованиях по гиревому спорту победителями классического двоеборья в четырех весовых категориях стали ураец Сергей Птицын, сургутянин Дмитрий Давыденко, Николай Емельянов из Ноябрьска и Дмитрий Савченко из команды исполнительного аппарата. В гиревой эстафете победила команда «Сургутских электрических сетей». Второй результат показали тяжелоатлеты из Ноябрьска, а третий – гиревики из Нижневартовска. Абсолютным чемпионом состязаний признан мастер спорта по гиревому спорту Николай Емельянов из «Ноябрьских электрических сетей».

– Активный образ жизни энергетиков – это профессиональная необходимость. Чтобы успешно решать производственные задачи, сотрудники электросетевого комплекса должны быть дисциплинированными и ответственными, иметь хорошую физическую форму. Именно поэтому мы создаем все условия для того, чтобы каждый сотрудник не только имел возможность регулярно заниматься спортом, но и с азартом демонстрировал свои достижения на соревнованиях, – подчеркнул заместитель генерального директора – руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Напомним, спартакиада «Россети Тюмень» началась с соревнований по волейболу, прошедших в апреле в Тюмени. В октябре энергетики определят лучших в баскетболе и плавании. В ноябре пройдут турниры по шахматам и мини-футболу, а завершат корпоративную спартакиаду декабрьские соревнования по лыжным гонкам и настольному теннису.