Следователи выяснят, почему 94-летний пенсионер из Тобольского района пять лет живет без воды Фото: Татьяна Коркина

Тюменские следователи организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о ветеране Великой Отечественной войны из Тобольского района. По полученной информации, 94-летний пенсионер пять лет живет без воды.

Дедушка живет в деревне Кузьминка, где уже пять лет не работает единственная колонка. Жителям приходится топить снег зимой, чтобы получить воду, а летом – ждать дачников, которые воду и привозят.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следователи тщательно проверят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку чиновникам из Тобольского муниципального района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.