В Тюмени из окна многоэтажки на Маршала Захарова выпал ребенок Фото: Татьяна Коркина

Из окна многоэтажки на улице Маршала Захарова в Тюмени сегодня, 24 мая, выпал ребенок. К счастью, малыш остался жив – его доставили в больницу. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 17.55, и через пять минут бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Медики оказали помощь пострадавшему.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что нна улице Энергостроителей в Тюмени из окна выпала женщина и погибла.