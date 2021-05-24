Тюменцам предлагают посмотреть на себя «В винном отражении»

В кинотеатре «Атмос Синема» (ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60) 27 мая в 19.30 пройдет специальный показ фильма «В винном отражении» режиссера Виталия Музыченко – профессионального сомелье, победителя престижного конкурса «Балтийский кубок сомелье» (2011).

Эта картина – художественный альманах о вине и людях. Здесь можно будет увидеть ресторатора и гостя, не желающего платить за испорченное вино, грузинского винодела, двух актеров, разбирающихся в шампанском с помощью интернета, и священника, получившего в наследство винодельню, и многих других интересных персонажей.

В кинотеатре обещают:

- приятное послевкусие и никакого похмелья (продолжительность 75 минут):

- фильм-путешествие: Франция, Грузия, Великобритания, Италия в динамичном калейдоскопе;

- не опасно для здоровья в любом количестве;

- после просмотра можно за руль;

- можно даже язвенникам и трезвенникам.

Только что фильм об алкоголе получил «Оскар».

Всем желающим окунуться в романтическую атмосферу фильма, советуем заглянуть на сайт кинотеатра. Билеты уже в продаже!

Возрастное ограничение: 16+.