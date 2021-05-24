В Тюмени борются с автохамами, паркующих машины на газонах и тротуарах. Фото - "Наш город".

В Тюмени борются с автохамами, паркующими машины на газонах и тротуарах. Эта проблема не нова для областной столицы.

Стоит отметить, что нарушителей, оставляющих машины на газонах или даже на детских площадках, накажет администрация. Для этого нужно сообщить о нарушении.

– Направить обращение можно как через управу, так и через портал Тюменьнашдом.рф. Также можно позвонить квартальному, однако к его приезду нарушитель может убрать свой автомобиль. Поэтому письменное или электронное обращение с фото будет эффективнее, – рассказал начальник отдела по административной практике Александр Дьяченко.

Кстати, на фото должно быть понятно место, где произошло нарушение, а также фото должно быть сделано так, чтобы не возникало сомнений, что автомобиль припаркован именно на траве. Можно сделать сразу несколько фотографий.

После получения обращения квартальный приедет на место, и, если информация о том, что машина была припаркована на траве, подтвердится, материалы передадут в административную комиссию.

Далее комиссия устанавливает владельца автомобиля и приглашает его для составления протокола. В случае неявки протокол может быть составлен в его отсутствие, передает «Наш город».