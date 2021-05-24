Научная конференция «Православные истоки славянской письменности и культуры» проходит в Тюмени. Фото - Сергей Елесин.

Научная конференция «Православные истоки славянской письменности и культуры» проходит в Тюмени сегодня, 24 мая. Мероприятие приурочили к празднованию Дня славянской письменности и культуры.

– Российская культура – это целый мир системы координат, который дает каждому человеку социальные и духовные ориентиры. Плоды наших усилий, к чему бы они не прилагались - от масштабных нацпроектов до благоустройства собственного двора - зависят, прежде всего, от культурного фактора. Уверен, 2021 год придаст новый импульс гуманитарным отраслям наук, которые также в нашем регионе активно представлены и развиваются, – зачитал обращение главы региона Александра Моора его зам Алексей Райдер.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в свою очередь подчеркнул важность роли братьев Кирилла и Мефодия в становлении русской письменности.

– Мы должны осознавать сколь важны были действия и труды святых братьев Кирилла и Мефодия. От этого славянские народы обрели уникальный культурный код, который определил жизненный путь большой семьи славянских народов. Они стали творцами и пополнили сокровищницу мировой культуры, – передает его слова «Тюменская линия».