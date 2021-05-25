В Тюменской области прораб унес с территории строящейся школы утеплитель. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции села Вагай выявили факт присвоения и растраты имущества прорабом, который ведет подрядные работы по строительству школы в одном из сёл района. 47-летний житель Челябинской области присвоил и продал местным жителям 30 упаковок утеплителя. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

– В настоящее время оперативники изъяли и вернули похищенное имущество. Злоумышленник свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.