В Тюмени из-за жары поливают дороги и газоны. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени из-за жары поливают улицы. Каждый день на работу выходят 15 поливальных машин. Дело в том, что под воздействием прямых солнечных лучей дорожное полотно подвержено пластической деформации. А такие меры как раз помогают защитить покрытие от плавления.

– С помощью высоконапорной рампы или сопла спецтехника распыляет обычную воду по проезжей части. Струи воды при этом направляются вверх, чтобы воздух тоже охлаждался и увлажнялся. На один квадратный метр приходится около полулитра воды. За смену удается обработать около 100 км городских улиц, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Помимо увлажнения дорог, спецтехника поливает и газоны вдоль дорог. К летнему содержанию дорог также относится скос травы, мойка бордюров и ограждений, уборка мусора, очистка урн, покраска перил и остановок общественного транспорта.