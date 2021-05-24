В Тюмени начали готовиться к зиме. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени начали готовиться к зиме. Проверку готовности к следующему отопительному сезону пройдут порядка четырех тысяч многоквартирных жилых домов.

Стоит отметить, что подготовку к зиме оценивает специально созданная муниципальная комиссия, в которую входят представители департамента, Ростехнадзора и единой теплоснабжающей организации города. Кроме того, будет проводиться и работа по подготовке объектов социальной сферы.

– Для разъяснения вопросов по подготовке к предстоящему отопительному периоду департамент городского хозяйства проводит с управляющими организациями встречи, совещания, консультации. Сегодня, к примеру, состоится семинар с участием Государственной жилищной инспекции, – доложил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь отметил необходимость синхронизации различных работ на сетях и внутридомовом имуществе, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Управляющие компании должны помнить об этом при составлении планов-графиков по подготовке к следующему отопительному периоду.

Напомним, тюменцы могут уточнить информацию о причинах отключений воды по телефону 45-15-20 (Центр информирования населения города Тюмени).