На Лесобазе в Тюмени полыхал строительный мусор. Фото: "Авто Тюмень. ДТП" в ВК.

На улице Гилевской, 5а, что в районе Лесобазы в Тюмени сегодня, 24 мая, полыхал строительный мусор. Очевидцы выложили фотографии с места инцидента в социальные сети, добавив, что черный дым, коптящий небо, виден за несколько километров.

– Информация о возгорании поступила в ведомство в 12.45. На место происшествия тут же выехали пожарные расчеты. Оказалось, что загорелся строительный мусор, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, с огнем боролись 16 человек личного состава, были задействованы пять автоцистерн. В настоящее время пожар локализован, идет тушение, угрозы распространения огня нет.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Причины пожара узнают дознаватели.