Сергей Корепанов поздравил жителей региона с присвоением Тюмени звания «Город трудовой доблести». Фото - duma72.ru.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов поздравил жителей региона с присвоением Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести». На днях президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении этого звания двенадцати городам России: его получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Чебоксары. Теперь в городе установят памятную стелу с текстом указа президента России.

По словам Корепанова, Тюменская областная Дума поддержала инициативу «Единой России» и горожан об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». По мнению законодателя, это почётное звание по праву заслужили все труженики тыла нашего региона.

– Поздравляю и тюменцев, и всех жителей региона с присвоением областному центру почётного звания «Город трудовой доблести»! С первых месяцев войны с территории будущей Тюменской области на фронт шли эшелоны не только с боевой техникой, изготовленной на эвакуированных заводах, но и с зерном, рыбой, мясной и молочной продукцией, лекарствами, полушубками, валенками, телогрейками, ушанками и другими вещами. Победу ковали всем миром – и на фронте, и в тылу, проявляя истинную доблесть в бою и в труде. Отныне эта дата навсегда войдёт в историю нашего края, – отметил народный избранник.

Не удержался от поздравлений и глава города Руслан Кухарук: "Мы победили! Я благодарю всех, кто включился в эту серьезную работу. Кто работал в архивах, готовил историческую справку и кто проводил открытые уроки, проникновенно рассказывая о подвиге тюменцев. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент. Они служат гарантией того, что подвиг тюменцев будет жить в веках!"

СПРАВКА "КП"

За годы войны в областную столицу эвакуировали 29 учреждений и промышленных предприятий из Центральной России и с Украины. Тыловая Тюмень для фронта производила торпедные катера «Комсомолец», снаряды для «катюш», десантные планеры А-7, тяжелые мотоциклы, детали для взрывателя КТМ-1, аккумуляторы для танков и автомобилей, стальные головки для реактивных снарядов, лыжи, деревянную тару для мин, телефонные катушки, минометы и химические мины для постановки дымовых завес, фанеру для выпуска истребителей, горючую смесь в бутылках для подрыва танков («коктейли Молотова»), а также меховые жилеты, носки, чулки, варежки, хозяйственное мыло и многое другое.