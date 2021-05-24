Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 мая 2021 года увеличилось на 61 человека, двое скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 61 и составило 36 404 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 69 человек выздоровел (за весь период – 34 841), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 893 человек остаются под медицинским наблюдением, 242 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 009 911 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 801 летальный исход, выздоровели 4 624 212 человек.