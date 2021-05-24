В центре Тюмени сносят долгострой. Фото: Вадим Бегун

На пересечении улиц Герцена и Камышинской в Тюмени начали сносить скандальный долгострой. Постройку, которую начали возводить в 2000 году, обязали снести еще два года назад. Такое решение тогда принял Калининский районный суд.

– Ситуация с этим долгостроем будет такой же, как с домом на пересечении улиц Ленина – Кирова: после разработки проектной документации для сноса будет проверена достоверность сметной стоимости, а также проведены другие необходимые работы, после чего заключен контракт на снос здания, – сообщал ранее руководитель Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.