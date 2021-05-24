В Тюмени мальчик повредил спину топором, помогая бабушке на даче. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На одной из дач Тюмени в субботу, 22 мая, случилось ЧП: семилетний мальчик, желая помочь бабушке, случайно рассек спину топором. Пожилая родственница сама оказала внуку первую помощь, пока ехала скорая.

Женщина, по словам медиков, сделала всё правильно: обработала кожу вокруг раны перекисью водорода, закрыла рану стерильным бинтом и наложила фиксирующую повязку.

– В подлопаточной области слева у ребенка рубленая рана с повреждением мышц и сухожилий. Рана оказалась без кровотечения, размером 4 на 0,6 сантиметра. Пациента экстренно доставили в областную клиническую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести, – сообщили в медучреждении.

В настоящее время ребенку оказывают медпомощь в условиях стационара. Специалисты скорой помощи советуют обязательно дополнить дачную аптечку бинтами, кровоостанавливающим жгутом и антисептиком.