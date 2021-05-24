В Тюменской области продолжают тушить бушующие пожары. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области продолжают тушить бушующие пожары. Число возгораний снижается с каждым днем.

Так, за последние сутки возникло 11 лесных пожаров на общей площади 118 га, девять ландшафтных пожаров на общей площади 58,2 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 26, ландшафтных – два. За сутки спасатели ликвидировали три лесных и 7 ландшафтных пожаров на общей площади почти 27 гектаров.

– Несмотря на существенное сокращение площади природных пожаров, группировка сил и средств МЧС под руководством первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна продолжает работать в Тюменской области, – отметили в оперативном штабе региона.