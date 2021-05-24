В Тюмени пылкий любовник, не готовый к расставанию, порезал женщину. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратилась местная 35-летняя жительница с заявлением, что ей угрожает убийством бывший сожитель. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого неработающего 45-летнего местного жителя.

В день происшествия мужчина со своей возлюбленной выпивали у него в квартире на улице Елизарова. В ходе беседы женщина сообщила, что хочет прекратить их отношения, возник конфликт.

– Мужчина не планировал прекращать любовные отношения и отказывался отпускать бывшую сожительницу. Когда та попыталась покинуть квартиру, он схватился за нож, порезал ее и стал угрожать ей убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящий момент подозреваемый находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.