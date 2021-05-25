Тюменка лишилась сбережений после подключения онлайн-кошелька. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о факте мошенничества в дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратилась местная жительница. У женщины обманным путем похитили более 40 тысяч рублей.

Потерпевшей на сотовый телефон позвонил якобы сотрудник одной из фирм и предложил ей несложную схему заработка. Женщина согласилась увеличить свой доход. Ей нужно было переводить свои деньги на онлайн- кошелек и получать проценты. Ее подключили к программному обеспечению якобы для последующей видеосвязи, затем оформили на нее онлайн-кошелек.

– Она со своей карты за четыре операции перевела деньги сначала на свой новый кошелек, затем и на тот, с которого ей, со слов собеседников, будут приходить бонусы. После перевода более 40 тысяч рублей связь с работодателями прервалась, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Наказание, согласно данной статьи, подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.