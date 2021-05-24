В Тюмени на Юрнеделе две сессии посвятят банкротству. Фото - ЗСПП.

Целых две сессии XII Юридической недели в Тюмени – 2021 посвящены банкротству.

По мнению многих специалистов, страну в ближайшее время ожидает волна банкротств. Экономические последствия пандемии спрогнозировать невозможно. По самым оптимистическим прогнозам, потребуется как минимум два года для достижения докризисного уровня развития. Если компания более или менее держится на плаву, ее финансовое положение может пошатнуться за счет банкротств ее контрагентов.

Первую сессию будут модерировать Сергей Ковалев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» (Москва) и управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП) Степан Матаев, который отметил: «Банкротство настолько проникло во все сферы бизнеса, что часто становится ключевым фактором и главным учитываемым риском при принятии бизнес-решений. Любые сделки, платежи, отношения могут быть в конечном итоге пересмотрены в процедуре банкротства».

За 2020 год в сфере банкротства закрепились «страшные» для его участников тенденции. Судебная практика всё больше показывает возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, реальных бенефициаров и даже несовершеннолетних детей должников. В нового монстра может превратиться институт субординирования требований. Массовое оспаривание платежей, предшествующих банкротству, стало огромной проблемой для добросовестных контрагентов, негативно влияющей в целом на экономику. По мнению специалистов, на фоне роста всех негативных тенденций все же наметился переход от прокредиторской модели к продолжниковой, направленной на сохранение бизнеса и «работающего» имущества. Обсуждению самых сложных и жестких вопросов в данной сфере посвящена первая сессия.

Меньшая по накалу, но не меньшая по практической значимости вторая сессия посвящена более «мирным» вопросам. Изменения в законодательстве о банкротстве, в статусе и задачах арбитражных управляющих, актуальные вопросы банкротства физических лиц, финансово-экономические модели в банкротстве, родственные отношения... Актуальность и ценность данных тем выражается в их применении в практической работе, в обязательности понимания трендов и изменений практики. В работе сессий ожидается участие судьи банкротного состава Арбитражного суда Тюменской области.

Во второй сессии сомодератором станет Татьяна Паламарчук, директора ООО «ЮФ «Паламарчук и партнеры», заместителя председателя совета ЗСПП, которая отметила, что темы, которые будут обсуждаться в рамках банкротных сессий, основаны на последних тенденциях и опыте ведущих юридических компаний России и потому будут очень практикоориентированы и полезны.

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