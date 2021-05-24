В Тюмени такси перевернулось на крышу после ДТП: пострадали пассажиры

В Тюмени такси перевернулось на крышу после ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области в минувшие выходные произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. В них ранены 39 человек, в том числе пятеро детей.

Одна из аварий случилась сегодня, в четыре часа утра, на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев. Здесь столкнулись «Рено» и «Хендэ». Оба автомобиля – легковые такси.

– Предварительно известно, что водитель «француза» проехал перекресток на красный, от удара машина перевернулась. Ранения получили четыре человека. Это девушки 18, 20 и 22 лет. 69-летняя пассажирка «Рено» получила тяжелые повреждения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Еще одна жёсткая авария произошла накануне, 23 мая, на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики. Здесь столкнулись «Ниссан» и «Тойота». 33-летняя водитель «Ниссана» нарушила очередность проезда перекрестка. Известно, что женщина перевозила в автокреслах двух детей, травмированы пятилетняя девочка и двухлетний мальчик.