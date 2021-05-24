В Тюмени парень украл несколько телефонов из салона сотовой связи. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что из принадлежащего ему салона сотовой связи похищены несколько мобильных телефонов на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Сотрудники тюменской полиции, изучив запись с камер видеонаблюдения, составили ориентировку и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 19-летний тюменец. Молодой человек пояснил, что он находился в одном из салонов связи и, когда сотрудники магазина отвлеклись, решил воспользоваться случаем и украсть телефон.

– Ранее молодой человек уже крал сотовые телефоны из этого салона связи. Похищенное подозреваемый сдавал в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды. Украденные смартфоны полицейские изъяли, в ближайшее время они будут возвращены в магазин, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящий момент задержанный отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.