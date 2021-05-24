В Армизонском районе появятся очистные сооружения благодаря прокуратуре. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Армизонского района Тюменской области провела проверку исполнения законодательства органами местного самоуправления при реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, в ходе которой выявила нарушения. Выяснилось, что на территории района нет канализационных очистных сооружений.

– Жидкие бытовые отходы вывозятся на земельный участок, не предназначенный для этих целей. Это является нарушением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений закона, однако никаких мер принято не было, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен в апреле 2021 года. Таким образом, местные власти обязаны до 1 марта 2023 года возвести и ввести в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Решение суда уже вступило в законную силу.