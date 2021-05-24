В Тюмени девушку избили и силком затащили в машину. Скриншот из видео.

В Тюмени девушку избили и силком затащили в машину. Видеозапись с конфликтом, в котором участвовали один парень и две девушки, попала в социальные сети.

На записи видно, как молодой человек поднимает с земли рыдающую девушку и тащит ее в «Жигули». Она пытается вырваться, но после нескольких ударов ее силы иссякают. Несмотря на это, она ногой пытается закрыть дверь отечественного автомобиля.

Другая девушка спокойно наблюдает за процессом, берет вещи пострадавшей и кладет их в машину. После этого все трое уезжают. Инцидент произошел в районе улиц Пермякова – Федюнинского.

– В настоящий момент все участники конфликта установлены – это двое молодых людей и две девушки. Их доставили в отдел, стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту будет дана правовая оценка случившегося, – рассказали «МегаТюмени» в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Стоит отметить, что, предварительно, версия с похищением человека не подтверждается. Проверка проводится не по заявлению, а на основании видеозаписи в социальных сетях.