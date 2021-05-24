Бизнесмены из Тюмени узнают о современных трендах правового регулирования. Фото предоставлено Союзом ЗСПП.

В Тюмени онлайн проходит круглый стол на тему: «Юридический минимум для бизнеса: 12-я Юридическая неделя в Тюмени». Его проводят редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече принимают участие:

– Степан Матаев, председатель совета союза ЗСПП, управляющий партнер юридической компании «Аспект»;

– Гульнара Гаврилова, независимый арбитражный управляющий, член ЗСПП;

– Татьяна Паламарчук, заместитель председателя совета ЗСПП, руководитель комиссии по этике союза ЗСПП, управляющий партнер ЮК «Паламарчук и партнеры»;

– Николай Когошвили, член совета ЗСПП, управляющий партнер компании Top Legal Consulting;

– Евгения Червякова, член совета ЗСПП, управляющий партнер ЮФ «Базис»;

– Жанна Матвеева, заместитель председателя совета ЗСПП, общественный представитель по вопросам медиации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

– Павел Меньщиков, главный специалист службы по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

– Мария Шатохина, генеральный директор союза ЗСПП.

Спикеры рассказывают, кому обязательно стоит посетить комплекс бесплатных публичных мероприятий в рамках Юридической недели, на какую аудиторию рассчитаны профильные секции и чем они могут быть полезны слушателям.

Участники встречи уделяют особое внимание новым вызовам, стоящим перед предпринимательским сообществом, и рассказывают, почему бизнесу необходима квалифицированная юридическая помощь и как современные тренды правового регулирования могут помочь в повышение инвестиционной привлекательности.