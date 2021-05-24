В Тюмени проходит виртуальная выставка, посвященная Дню славянской письменности.

В Тюмени проходит виртуальная выставка, посвященная Дню славянской письменности под названием «Руси великое начало». Экспозицию можно посмотреть на сайте областной библиотеки в разделе «Медиатека» до 14 июня.

Тюменцы узнают историю создателей кириллицы и их вклад в культуру. Также можно узнать, какие книги разрешается брать в библиотеке, чтобы погрузиться в историю славянской письменности.

– Литературы в библиотеке гораздо больше по этой теме, но всю поместить невозможно. В честь юбилея теме уделили повышенное внимание, поэтому читатели могут прийти в читальные залы и узнать, с какими книгами им стоит ознакомиться, чтобы лучше узнать об истоках русского языка, – отметила организатор выставки Елена Урусова.