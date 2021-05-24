В Тюмени мальчик получил серьезные травмы на детской площадке. Фото - indolgoprud.ru.

В Тюмени девятилетнего мальчика экстренно доставили в детское приемное отделение областной клинической больницы № 2. Ребенок упал с высоты трех метров, играя на детской площадке.

Врачи диагностировали закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением, сквозную рвано-ушибленную рану нижней губы, закрытый перелом костей носа со смещением и подвывих одного зуба.

– Травматологи выполнили мальчику закрытую репозицию перелома костей левого предплечья и наложили гипсовую иммобилизацию, лор-служба провела репозицию костей носа. Челюстно-лицевые хирурги удалили мальчику подвывихнутый зуб. Все манипуляции были проведены безболезненно для пациента, – отметили в медучреждении.

В настоящее время ребенок идет на поправку, врачи дают положительные прогнозы. Юный тюменец стремится как можно быстрее вернуться к играм на свежем воздухе, поэтому добросовестно выполняет все рекомендации врачей.