Погода на 25 мая в Тюмени: пасмурно, но так же жарко

в Тюмени: пасмурно, но так же жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 мая, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Тюмени почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 21 – 23 градуса, днем – плюс 28 – 29. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 26 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.