В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 167 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 167 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 45 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. Тридцать два раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса. Если вы все-таки оказались в лесу, помните, что в пожароопасный период в лесу категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что нельзя стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, выжигать траву, а также стерню на полях.